Аргентинцы оплакивают Марадону

Аргентина оплакивает Диего Марадону, скончавшегося накануне на 61 году жизни. Он был признан ФИФА лучшим футболистом XX века, а в глазах аргентинцев он был национальным героем. В ночь со среды на четверг тысячи соотечественников Марадоны вышли на улицы аргентинских городов, чтобы почтить его память.

Правительство Аргентины прогнозирует, что в церемонии прощания с бывшим игроком и тренером сборной страны примут участие около 1 млн человек. Церемония пройдет в президентском дворце Каса Росада, где обычно прощаются только с главами аргентинского государства и правительства. Не исключено, что прощание будет длиться несколько дней.

«Эта новость разбила мое сердце. Потому что речь идёт о Марадоне. Как только мы узнали о случившемся, мы поехали в Ла-Плату, затем в Тигре. Завтра я совершенно точно снова выйду на улицу, чтобы проститься с ним, хотя пока не знаю, где именно».

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы, а 26-го он скончался от внезапной остановки сердца.

«Мне очень грустно и нет слов. Я никогда не могла себе представить, что он когда-нибудь уйдет. Я думала, что операция ему поможет...»

По данным судебной медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти великого аргентинского футболиста стала «острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких».