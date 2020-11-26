Карантинные меры в Москве продлены до середины января

Карантинные меры в Москве продлены до 15 января, однако городские власти решили не ужесточать ограничения. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. Речь идёт о режиме домашней изоляции для жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее 30% персонала в столичных компаниях должны работать дистанционно. Закрыты городские досуговые организации для детей.

В целом ситуацию с распространением коронавируса в столице мэр назвал «напряжённой». Он отметил, что за третью неделю ноября число выявленных случаев COVID-19 выросло на 2%, растёт и число пациентов с пневмонией в больницах. При этом, по словам Собянина, «пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии».

Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу. Сергей Собянин мэр Москвы

Согласно последним данным правительства, в Москве зарегистрированы почти 600 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 8500 человек. Это самые высокие показатели среди российских регионов. В целом по стране выявлены свыше 2 млн инфицированных, более 37500 умерли. В среду было зарегистрировано максимальное число жертв пандемии за сутки — 507 человек.