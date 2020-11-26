Храм памяти Марадоны в Неаполе

Известие о скоропостижной смерти Диего Марадоны потрясла не только его соотечественников, но и любителей футбола во всём мире. Особенно много поклонников у аргентинского футболиста в итальянском городе Неаполь, за футбольный клуб которого он выступал с 1984 по 1992 г. Благодаря Марадоне клуб «Наполи» впервые в своей истории одержал победу в чемпионате Италии и завоевал кубок УЕФА.

В ночь на среду в центре Неаполя спонтанно возникло что-то вроде святилища, посвященного футболисту, к которому пришли сотни неаполитанцев и гостей города:

«Я пришел сюда, потому что умер мой отец. Марадона был для меня как отец родной».

«Я аргентинка. В этот ужасный момент я чувствую здесь нечто прекрасное – любовь неаполитанцев к этому аргентинцу. Из-за этого я чувствую себя здесь как дома. Мы испытываем то же чувство – боль. Он умер, но будет жить вечно».

Лука Паламара, корреспондент Euronews: «Неаполь был потрясен известием о его смерти. Здесь в центре города продолжается спонтанное собрание людей, посвященное памяти их героя, которому они соорудили настоящий храм, потому что они воспринимают его как своего кумира».

«Я здесь, чтобы поклониться богу. Он второй по важности для нас после святого Януария. Он столько для нас сделал, своей игрой он прославил нас во всём мире».

Помнят о Марадоне и в Риме. Как сообщили в пресс-службе Ватикана, папа Франциск вспоминает с теплом о встречах со своим знаменитым соотечественником и молится за упокой усопшего.