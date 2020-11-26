Прививаться или нет? Мнения итальянцев разделились

Правительство Италии готовится запустить информационную кампанию в поддержку вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Ожидается, что добровольная вакцинация всех желающих начнется уже в январе.

Но, согласно опросам общественного мнения, до 40 % итальянцев пока не готовы прививаться – во всяком случае в первых рядах добровольцев:

«Лично я пока еще пытаюсь разобраться в разнице между этими вакцинами. Я сильно сомневаюсь, потому что из-за недостатка информации не ясно, какую из вакцин выбрать».

«Если это не будет обязательно, сразу я прививаться не буду. Я понимаю важность вакцин. Я знаю, что они сыграли главную роль в борьбе с прошлыми инфекциями. Но в данном случае, я думаю что, есть смысл подождать. Я опасаюсь за свою иммунную систему».

Гораздо больше энтузиазма по отношению к вакцинам демонстрируют юные итальянцы:

«Да, я сделаю прививку. Мне кажется, что молодое поколение более в ней уверено. Как правило, мы более рациональны по сравнению со старшим поколением, которое, кажется, более консервативно. Все мои друзья привьются».

Согласно правительственному плану, первыми будут привиты медицинские работники и другие самые уязвимые группы населения. Люди, прошедшие эту процедуру, получат «вакцинационный паспорт», который позволит им свободно перемещаться по стране и путешествовать за границу.

Но специалисты-вирусологи предупреждают, что вакцинация – это не панацея. Мария Розария Капобьянки, глава вирусологической лаборатории в Итальянском институте инфекционных заболеваний им. Л. Спалланцани, напоминает о важности соблюдения мер предосторожности даже после начала массовой вакцинации:

«Вакцина – это не единственное доступное нам средство от коронавируса. Мы надеемся также на то, что у нас появятся и лекарства. Но главное средство – это поведение, которого должен придерживаться каждый из нас. Доказано, что именно это самая эффективная мера для сдерживания вируса».

Похоже, что вакцинация не освободит людей в ближайшее время от необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Никто из экспертов пока не спешит с прогнозом, как скоро жизнь на планете вернется к доковидной норме.