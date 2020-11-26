Facebook оплатил штраф за отказ хранить данные пользователей в России

Компания Facebook полностью оплатила штраф за отказ хранить данные пользователей на территории России. По решению Таганского суда Москвы приставы взыскали с социальной сети 4 миллиона рублей, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Аналогичный штраф был назначен Twitter, однако он пока не оплачен.

Закон, который требует от владельцев интернет-порталов хранить персональные данные россиян на территории России, вступил в силу осенью 2015. За нарушение этих положений в 2016 была заблокирована сеть LinkedIn. Весной 2019 основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал, что компания не станет хранить важную информацию о пользователях «в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления». По словам предпринимателя, он осознаёт, что такое отношение может привести к блокировкам социальной сети, и готов к этому.

В Роскомнадзоре заявляли, что не планируют блокировать Facebook и другие ресурсы сопоставимого значения, а намерены добиваться крупных штрафов для этих компаний. «Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно. Сам факт нарушения компанией закона и публичная информация о штрафах результируется в том, что котировки акций начинают колебаться. Это беспокоит акционеров», — говорил в интервью РБК глава ведомства Александр Жаров.