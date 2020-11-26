Эфиопская армия начала наступление на столицу повстанцев

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед приказал вооружённым силам начать наступление на Мэкэле, столицу мятежного региона Тыграй. В ночь на четверг истёк срок ультиматума, который власти выдвинули повстанцам: от них требовали сдать город и сложить оружие.

Сейчас правительственные войска находится, как сообщается, в 50 км от центра Мэкэле и наступают на город с севера и с юга. Власти обещают сделать всё возможное, чтобы сохранить жизни мирного населения, а также не допустить разрушения исторических зданий, храмов и заводов.

Вооружённый конфликт в Тыграе вспыхнул в начале ноября. Эфиопская армия заняла с тех пор бо́льшую часть региона. Из-за боёв десятки тысяч человек были вынуждены бежать из дома, в основном в соседний Судан. В ООН опасаются, что конфликт приведёт к массовым жертвам, и требуют проложить гуманитарные коридоры в осаждённый регион.