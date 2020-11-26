Париж останавливает подъемники на горнолыжных курортах

На этих рождественских каникулах французам придется отказаться не только от традиционных походов по ресторанам, но и от любимых зимних развлечений. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе Овернь — Рона — Альпы горнолыжные курорты так и не заработают в полном объеме. В марте некоторые из всего 350 станций стали эпицентрами пандемии коронавируса в Европе.

"Конечно, любой желающий сможет отправиться на горнолыжный курорт, чтобы подышать чистым воздухом наших прекрасных гор, прогуляться по открытым магазинам. Не получится только посидеть в барах и ресторанах. Кроме того, не будут работать подъемники, останутся закрытыми сопутствующие объекты инфраструктуры", - заявил Жан Кастекс, премьер-министр Франции.

В Париже опасаются, что французы могут ринуться на горнолыжные трассы других альпийских стран, например, Австрии. Последствия подобных ограничений могут стать катастрофическими для национальной экономики, уверены в Вене.

Канцлер Германии Ангела Меркель все же не теряет надежду согласовать с государствами Европы закрытие всех курортов до первых чисел января. Франция и Италия уже поддержали данное предложение.

"Сегодня, четыре недели спустя после введения карантинных мер, мы видим, что это привело к ограничению социальных контактов на 40%. Экспоненциальный рост числа новых случаев заражения удалось остановить. Даже представить себе невозможно, что бы с нами было сегодня, если бы не наши готовность и способность сделать подобные национальные усилия четыре недели назад", - заявила Меркель.

Выходить из действующего до 2 декабря общенационального карантина британские регионы будут по-разному. В Лондоне снова заработают, пусть и с некоторыми ограничениями, магазины и пабы, публика вернется в театры и на стадионы. В большей же части Англии, в том числе в Манчестере и Бирмингеме, любые массовые мероприятия останутся под запретом, рестораны смогут работать только на вынос и доставку.