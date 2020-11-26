Судебное решение в День благодарения

В четверг в США отмечают День благодарения, праздник, уходящий корнями в историю осволения североамериканского континента пилигримами, прибывшими из Британии попытать счастья за океаном. Неожиданно богатый урожай, собранный на следующий год, стал наградой за их усилия.

Джо Байден, не напоминая впрямую об этом факте, дал нации понять, что нынешняя ситуация с пандемией - не первая битва, которую американцам предстоит выиграть: "Да, страна устала, мы понесли потери, мы все очень утомлены, но мы помним, что мы - на войне в коронавирусом, но мы не ведем баталию против друг друга".

В среду утром по времени Восточного побережья США один из двух промежуточных апелляционных судов Пенсильвании вынес решение временно приостановить процесс утверждения результатов выборов в этом штате.

Судья Патришиа Маккалоу приняла сторону истцов - конгрессмена-республиканца Майка Келли и баллотирующегося в Палату представителей его однопартийца Шона Пэрнелла, требовавших заморозить процедуру официального объявления победителя на выборах.

Дональд Трамп заявил: "Там все подстроено, выборы подстроены. Мы не можем подобному позволить случиться в нашей стране. Результаты голосования должны быть пересмотрены. Мы выиграли в Пенсильвании, мы выиграли во всех колеблющихся штатах с большим преимуществом".

Иск Пэрнелла и Келли, как сообщает The Associated Press, оспаривает подлинность всех 2 млн 600 тыс бюллетеней, поступивших по почте. Три четверти из них поданы за демократов.

Встреча коллегии выборщиков от Пенсильвании назначена на 14 декабря.