Париж, Киев и Стамбул выступили против насилия в отношении женщин

Десятки протестующих собрались в центре Парижа на манифестацию в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ранее ООН обнародовала неутешительную статистику в контексте пандемии коронавируса. В условиях режима самоизоляции в некоторых странах количество поступивших на "горячую линию" обращений жертв увеличилось аж в пять раз.

"До сих пор в обществе дозволено быть сексистом, дозволено жестоко обращаться с женщинами. К счастью, есть перемены, борьба продолжается. Все больше людей выходят на манифестации по всему миру. Но совершенно очевидно, что принятых до сих пор мер недостаточно", - говорит Мюрьелль Гильбер, участница манифестации.

Французское правительство напомнило в Twitter, что каждые два дня в стране от рук своего нынешнего или бывшего партнера погибает женщина. Власти призывают граждан быть более внимательными в условиях карантина и сообщать о случаях домашнего насилия, свидетелями которых они стали.

Тем временем, в Киеве активистка движения Femen устроила у офиса президента Украины акцию в поддержку ратификации страной Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин. Девушку задержала полиция.

Акции протеста прошли и в Турции. На улицы Стамбула вышли сотни человек.

По данным ООН, каждая третья женщина и девочка в мире хотя бы раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию.