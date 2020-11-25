Еврокомиссия обещает гражданам ЕС вакцину до конца года

Граждане Евросоюза могут получить вакцины от коронавируса до конца года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне стало известно, что Брюссель заключил шестой контракт по предзаказу желанного препарата - с американской компанией Moderna на 160 миллионов доз. Сообщается, что эта сделка не последняя.

Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС не медлить и уже сегодня выстраивать необходимые для поставок логистические цепи.

"Европейские граждане смогут сделать первые прививки уже до конца декабря. Наконец-то, в конце туннеля появился свет. Как я уже говорила, наличие вакцины важно, но главное - процесс вакцинации. Страны-члены должны все к нему подготовить - речь идет о миллионах шприцов, "холодовых цепях", открытии центров вакцинации, обучении персонала. Все должно быть готово", - заявила фон дер Ляйен.

Немецкая компания Binder разрабатывает холодильные камеры для хранения вакцин. В каждую из них может поместиться до 117 тысяч доз.

"Я открою на секунду. Видите, совсем как обычный холодильник, только теплоизоляция толще. Мы используем натуральный хладагент. Если камеру открыть, можно увидеть, как внутри холодно. Более чем на 100 градусов ниже, чем снаружи. Вакцины хранятся вот в этих ящиках", - рассказывает Петер Виммер, вице-президент Binder.

В надежде на то, что коронавирусу все-таки не удастся украсть рождество, европейцы смягчают ограничения. Во Франции, среди прочего, к открытию готовятся магазины игрушек.