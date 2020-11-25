Активистка Femen изобразила "Девочку на шаре"

Возле офиса президента Украины в Киеве активистка движения Femen устроила акцию протеста. С криками "Нет насилию!" обнажённая девушка забралась на шар - часть архитектурной композиции на входе в здание. Одиночный пикет длился недолго - к месту событий подоспели полицейские. Сама активистка пояснила, что целью акции было привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин и потребовать от Владимира Зеленского ратификации Стамбульской конвенции.
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