Активистка Femen изобразила "Девочку на шаре"

Возле офиса президента Украины в Киеве активистка движения Femen устроила акцию протеста. С криками "Нет насилию!" обнажённая девушка забралась на шар - часть архитектурной композиции на входе в здание. Одиночный пикет длился недолго - к месту событий подоспели полицейские. Сама активистка пояснила, что целью акции было привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин и потребовать от Владимира Зеленского ратификации Стамбульской конвенции.