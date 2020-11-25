Микал Мартин: "Доверие между ЕС и Великобританией подорвано"

Сага о "брексите" подходит к концу. Но Евросоюзу и Великобритании нужно согласовать ход двусторонних отношений после выхода страны из блока. И переговоры проходят довольно напряженно. Ни одна из сторон не хочет уступать. Договорятся ли Лондон и Брюсселе о мирном разводе?

Четыре года Европа жила с мыслью о "брексите", и вот, кажется, в ближайшее время соглашение Евросоюза с Великобританией о будущих отношениях может быть достигнуто. Но какой ценой? И что будет, если переговоры провалятся? К нам из Дублина присоединяется премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

На данный момент можно сказать, что переговоры находятся в заключительной стадии. Как долго ЕС будет вести переговоры?

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии:

— Иногда именно на заключительной стадии получается хороший результат. Думаю, что это важно, учитывая масштаб проблем здесь, масштаб возможных негативных последствий. Во благо экономики Соединенного Королевства, Ирландии и Европы мы должны использовать все имеющееся у нас время для достижения соглашения. Потому что - и я говорю это прямо - я считаю, что выход без сделки очень навредит нашей экономике, экономике Соединенного Королевства, и Европе в целом. У политиков есть обязательства перед народом, который они представляют.

Шона Мюррей, Euronews:

Мы почти уже подошли к тому моменту, когда ни одно государство-член не сможет, возможно, ратифицировать сделку, а парламент - высказать свое мнение по ней.

Так что же произойдет, если это займет еще неделю или около того? Наступит ли переходный период? Можете ли вы подписать соглашение, которое было согласовано до ратификации в январе? Какова ситуация? Что может произойти?

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии:

Естественно, мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы ЕС и Великобритания смогли прийти к соглашению, которое устраивало бы всех с точки зрения будущих отношений.

Европа в пределах своих возможностей может разработать надлежащие процедуры ратификации. Я признаю, что время уходит. Но я действительно считаю, что при некоторой степени креативности мы можем способствовать ратификации соглашения, возможно, на поэтапной основе. Но я думаю, что этот вопрос мы можем решить, как только мы действительно заключим сделку.

Шона Мюррей, Euronews:

Таким образом, нерешенными остаются, конечно же, вопросы рыболовства - где с марта был достигнут очень небольшой прогресс - и, конечно же, равные условия игры, государственные субсидии и управление. Не могли бы вы рассказать нам немного о том, есть ли подвижки в этих вопросах, и что мешает их разрешению?

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии:

Я думаю, что мы все понимаем опасения обеих сторон в том, что одна получит преимущество перед другой в том, что касается государственной помощи.

Но я действительно считаю, что существует возможность при равных условиях игры для создания механизма разрешения споров, который позволил бы обеим сторонам реагировать, если одна из них не соблюдала бы соглашение.

Я думаю, что в первую очередь необходимо восстановить доверие между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Именно на основе твердого доверия будущие отношения между Великобританией и Европой могут развиваться лучше всего.

Шона Мюррей, Euronews:

Что касается доверия, насколько сильно оно было подорвано за последние четыре года переговоров. Процесс постоянно тормозится, но самое главное, законопроект о внутреннем рынке, который, если он будет принят, скорее всего, нарушит ирландский протокол?

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии:

Я считаю, что законопроект о внутренних рынках Великобритании действительно подорвал доверие.

Тем не менее, я думаю, что взвешенная реакция Европейского Союза была важна здесь с точки зрения урегулирования ситуации и сохранения фокуса на фактическом содержании самих переговоров вокруг будущих торговых отношений. Если будущие торговые отношения могут быть правильно выстроены, то это должно нейтрализовать спорные положения в законопроекте о внутреннем рынке Великобритании и не потребует их повторного введения.

Поэтому я считаю, что это было сделано взвешенно и должным образом, учитывая величину того, что поставлено на карту в рамках "брексита" для стольких людей.

Шона Мюррей, Euronews:

Вы говорите, что эти положения будут нейтрализованы торговой сделкой. Тем не менее Великобритания говорит, что не удалит эти пункты, что бы не произошло. В то же время для Евросоюза это обязательное условие. Так ли это? Великобритания довольно четко заявляет, что не отменит эту часть законодательства.

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии:

Да, я думаю, что мы должны сделать это шаг за шагом. Я также хотел бы отметить, что Палата лордов Великобритании вынесла решительный вердикт по нарушающим положениям и по законопроекту о внутреннем рынке.

И путь самого законопроекта до сих пор был довольно неровным, даже в контексте Шотландии, например, и Уэльса, и на недавнем заседании британо-ирландского совета это стало очень ясно.

Но если оставить это в стороне, то я думаю, что если суть соглашения такова, что у нас будут весьма жизнеспособные торговые отношения с Соединенным Королевством, то я думаю, что из этого многое может вытекать. И опасения, и утверждения, сделанные британской стороной, явно не оправдались бы, если бы у них была торговая сделка с Европой. Поэтому я думаю, что эти две части могут отпасть.

Шона Мюррей, Euronews:

Переходим к другим вопросам в Европе, в июле страны договорились о бюджете ЕС и восстановительном фонде в 750 миллиардов евро.

Сейчас есть две страны, которые возражают против этого; которые останавливают весь прогресс, когда есть много государств-членов, которые действительно нуждаются в доступе к этим деньгам. Каково Ваше мнение о высказанных позициях Венгрии и Польши на прошлой неделе?

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии:

Я очень, очень разочарован. Я думаю, что их позиции не обоснованы. Это очень значительный финансовый пакет. Это был исторический прорыв с точки зрения коллективизации долга, и все государства ЕС работали вместе, чтобы собрать деньги.

И то, что процесс замедляется или сдерживается из-за того, что два государства-члена недовольны соглашением касательно верховенства права, заключенным между парламентом и советом, очень прискорбно.

Шона Мюррей, Euronews:

Поговорим об этих странах, особенно о том, что они создают препятствие другим государствам-членам, имея доступ к этим деньгам. Они придержаны нелиберальной демократии, ущемляют права ЛГБТ-сообщества, беженцев.

Обе страны постоянно нарушают принцип верховенства закона, и от них требуется лишь простое подчинение основному верховенству закона. Какова ваша позиция касательно этих двух стран?

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии:

Моя позиция в том, что они должны снять свои возражения против этого пакета. И облегчить передачу этих денег государствам-членам. Я считаю, что договор существует для того, чтобы бороться с подрывом основных ценностей ЕС.

Я действительно озабочен политикой стран-членов, в частности Польши, в отношении ЛГБТ+ сообщества. В этом вопросе это неприемлемо и для многих в Ирландии.

И в более широком смысле, я бы сказал, что в рамках договора есть механизмы, при которых любой подрыв ценностей ЕС должен быть разрешен.

На мой взгляд, учитывая серьезность кризиса, вызванного covid-19, очень, очень важно, чтобы эти оставшиеся препятствия были устранены.

И я думаю также, что эти страны (Венгрия и Польша) должны учитывать мнения других государств-членов по этим вопросам.