В Шотландии средства гигиены во время менструаций стали бесплатными

Решение о бесплатном доступе к средствам гигиены во время месячных шотландский парламент принял единогласно. Разработка законопроекта велась четыре года, рассмотрение документа лоббировала депутат от партии шотландских лейбористов Моника Леннон.

По ее мнению, стоимость тампонов и прокладок, как и различие в культурных традициях создают неравенство: "Менструация - обыденная часть жизни, но требуемые продукты гигиены стоят дорого. На протяжении этих лет мы встречались с молодыми женщинами и девушками, не все из них могли себе позволить покупать прокладки или тампоны в достаточном количестве, а кто-то не мог - в силу стыдливости или застенчивости - попросить о приобретении таких товаров членов семьи или других родственников. Это был травмирующий для них опыт".

Моника Леннон добавила, что согласно собранным сведениям, из-за нужды в тампонах или прокладках некоторые девочки не посещали школы в дни менструации.

Но отныне в аптеках, на кампусах, в колледжах и школах можно будет получить необходимые средства гигиены.

Сообщались и цифры - в среднем траты на тампоны, прокладки или на популярные особенно у женщин поколения миллениалов менструальные чаши - составляют минимум 10 евро в месяц, или 120 евро в год.