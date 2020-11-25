"Клепальщицы Рози" на парижской площади

"Мы больше не будем молчать!", "Стоп насилию!" - плакаты с лозунгами и именами жертв пестрели в толпе людей, собравшихся в среду на парижской площади Республики. Здесь прошла акция протеста против сексуального насилия в отношении женщин.
Принять все необходимые меры по борьбе с ним, а также с гендерной дискриминацией от властей потребовали участники демонстрации.
Кульминацией происходящего стал танец в исполнении десятков женщин, воплотивших образ "клепальщицы Рози" - героини знаменитого американского плаката 40-х годов "Мы можем сделать это!"
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