"Клепальщицы Рози" на парижской площади

"Мы больше не будем молчать!", "Стоп насилию!" - плакаты с лозунгами и именами жертв пестрели в толпе людей, собравшихся в среду на парижской площади Республики. Здесь прошла акция протеста против сексуального насилия в отношении женщин.

Принять все необходимые меры по борьбе с ним, а также с гендерной дискриминацией от властей потребовали участники демонстрации.

Кульминацией происходящего стал танец в исполнении десятков женщин, воплотивших образ "клепальщицы Рози" - героини знаменитого американского плаката 40-х годов "Мы можем сделать это!"