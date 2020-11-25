Баку обещает восстановить "Хиросиму Кавказа"

В соответствии с мирным соглашением, которым прекратились боевые действия в Нагорном Карабахе, под контроль Баку переходит ещё один район - Кельбаджарский.

Последние его армянские жители покидают родные места, забирая с собой имущество, разбирая до основания свои дома. Некоторым довелось прожить здесь десятки лет. Оттого происходящее для них - тяжёлое испытание

Григорий Григорян, житель Дадиванк:

"Нам очень трудно, мы прожили здесь 25 лет, построили дом. Сеёчас очень тяжело зять и уехать - оставить это село, в котором мои дети выросли, в школу ходили..."

В уже покинутые армянами населённые пункты возвращаются азербайджанцы, которые бежали отсюда в разгар конфликта в 90-х. Город Агдам (что в переводе с азербайджанского - "белый дом"), хранит следы ожесточённых боёв, потому его называют "Хиросима Кавказа".

Хаял Агаев, беженец из Агдама:

_"Понимаете, там была школа №1, в которой я проучился 10 лет. Здесь была коммунальная служба, здесь - улица Мусеви. Теперь ничего невозможно узнать. Ничего не осталось из того, что было. Никто не может найти свою улицу".

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Издалека видны священные для азербайджанской общины - минареты агдамской мечети. Азербайджанцы говорят, что большая часть комплекса была разрушена, после того, как армяне заняли город, и строение использовали под склад. Сегодня, впервые за 28 лет, здесь слышен призыв к молитве.

Взяв под контроль Агдам, азербайджанские власти приступили к разминированию территории. Предполагается, что на её очистку и восстановление инфраструктуры уйдут годы. Несколько десятилетий назад отсюда бежали тысячи азербайджанцев, и многие желают вернуться.

Эмин Ибрагимов, корреспондент Euronews:

"Азербайджанское правительство взяло на себя обязательство вложить шесть миллиардов долларов на восстановительные работы в Карабахе и прилегающих районах".