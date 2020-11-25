Рим и Мадрид критикуют миграционный пакт

Мадрид и Рим подвергли критике пакт о миграции, предложенный Еврокомиссией. На итальяно-испанском саммите в Пальма-де-Мальорка главы правительств двух государств выступили с требованием проявить большую солидарность и ответственность в решении миграционного вопроса.

К заявлению присоединились власти ещё двух стран первого прибытия мигрантов Мальты и Греции.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Мне кажется, эти четыре страны инициировали важные дебаты. Их предложение весьма смелое и во благо Европейского союза. Оно провоцирует конструктивные дебаты, которые необходимы для выработки общей для европейских стран миграционной политики".

В совместном заявлении также говорится о том, что механизм распределения миграционного бремени, за который ратует Еврокомиссия цитата "слишком сложный", его определение - "расплывчато".

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:_

"Миграционные потоки могут меняться, и это уже происходит. Из-за экономического контекста, хода истории. И если завтра мощный миграционный поток хлынет с Востока, тогда, возможно, другие страны будут испытывать проблемы. Реальность такова: мы все должны сосредоточиться на общем решении"._

Признав несостоятельность системы квот после кризиса 2015 года, в сентябре текущего Еврокомиссия предложила новый проект соглашения по миграции. Он гласит: если страна первого прибытия мигрантов не справляется с их потоком, приводится в действие так называемый "механизм принудительной солидарности". То есть другие государства обязаны либо принять их, либо взять на себя расходы по их возвращению на родину.

По разным причинам проект подвергся критике целого ряда стран.