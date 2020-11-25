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Германия

В ворота канцелярии Меркель врезался автомобиль с политическими лозунгами

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 Андрей Позняков
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Автомобиль после столкновения с воротами канцелярии Ангелы Меркель
Автомобиль после столкновения с воротами канцелярии Ангелы Меркель   -   Авторское право  AP Photo/Michael Sohn
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Легковой автомобиль врезался в главные ворота канцелярии главы правительства Германии Ангелы Меркель в Берлине. Заграждение получило незначительные повреждения. Водитель задержан. По данным полиции, он пытался прорваться к зданию ведомства.

На дверях автомобиля белой краской написаны лозунги «Остановите политику глобализации» и «Вы проклятые стариков и детей». Полиция сообщила, что пока не рассматривает произошедшее как попытку теракта. Инцидент случился за несколько часов до запланированной видеоконференции Меркель с главами регионов по вопросу о продлении и ужесточении карантинных ограничений.