В ворота канцелярии Меркель врезался автомобиль с политическими лозунгами

Легковой автомобиль врезался в главные ворота канцелярии главы правительства Германии Ангелы Меркель в Берлине. Заграждение получило незначительные повреждения. Водитель задержан. По данным полиции, он пытался прорваться к зданию ведомства.

На дверях автомобиля белой краской написаны лозунги «Остановите политику глобализации» и «Вы проклятые стариков и детей». Полиция сообщила, что пока не рассматривает произошедшее как попытку теракта. Инцидент случился за несколько часов до запланированной видеоконференции Меркель с главами регионов по вопросу о продлении и ужесточении карантинных ограничений.