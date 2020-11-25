Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

ФСБ заявляет о предотвращении терактов в Москве

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Лубянка 19 декабря 2019
Лубянка 19 декабря 2019   -   Авторское право  AP Photo/Mikhail Kirakosyan
Размер текста Aa Aa

ФСБ заявляет о предотвращении терактов в Москве и Подмосковье. Нападения, как утверждают в ведомстве, готовили сторонники террористической группировки «Исламское государство», которые создали в России её ячейку. Во Владимирской области задержан один из предполагаемых членов организации — это выходец из Центральной Азии. В сообщении ФСБ сказано, что в ходе обысков правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Где и когда конкретно предполагаемые сторонники ИГИЛ намеревались совершить теракты, не уточняется. Позицию подозреваемого ФСБ не приводит, не отмечается также, что он согласился признать вину. Согласно официальным данным, спецслужбы разыскивают его возможных сообщников.