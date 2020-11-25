Правозащитники требуют смягчить французский законопроект о безопасности

Во французском Лионе сотни людей во вторник вечером вышли на новую манифестацию против законопроекта "О глобальной безопасности", который активисты считают угрозой для свободы прессы. Среди прочего, проект содержит запрет на публикацию фотографий и видео с лицами сотрудников правоохранительных органов. Правозащитники опасаются, что полицейское насилие теперь останется безнаказанным.

В качестве последнего примера они приводят происшествие в Париже: в начале недели стражи порядка жёстко ликвидировали стихийный протестный лагерь мигрантов на площади Республики в центре столицы.

Авторы законопроекта заявляют, что документ призван защитить сотрудников правоохранительных органов, которые выполняют свою работу. На прошлой неделе проект прошёл первое чтение в парламенте. Но изъять статью из проекта потребовали французские омбудсмены, озабоченность высказали в ООН и руководстве Евросоюза.

Вопрос о полицейском насилии во Франции особенно остро встал в прошлом году, на фоне массовых протестов "жёлтых жилетов": нередко эти манифестации из-за действий провокаторов превращались в погромы и беспорядки.