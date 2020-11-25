"Вместо цифр — реальные женщины"

Вместо цифр статистики — реальные люди: французский иллюстратор Фанни Вейя рисует портреты женщин, которые стали жертвами фемицида. Серия так и называется: "За цифрами". На каждом портрете — что женщина любила, где работала, чем увлекалась. А внизу — кто и когда её убил.

Фанни Вейя, иллюстратор:

"Цифры, которые мы узнаём каждый год, трагичны, но сами по себе сухи и безмолвны. Для меня было бы важно увидеть лицо, узнать имя и возраст — понять, что это за женщины. Мы делаем так, чтобы о них узнали, чтобы их портреты рассказали о том, что у них была работа, друзья, увлечения, что они много смеялись, не были лишены недостатков, но которые, возможно, ничего этого не показывали на публике".

25 ноября ООН объявила Днём борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Портреты Фанни создаёт после общения с подругами и родственницами убитых.

Отклэр Дессертен, подруга погибшей:

"Это способ вспомнить о ней, вернуть, показать её обществу, показать людям, кого мы потеряли, кого отняли у нас. Важно понять и то, что все они не были несчастными женщинами, которые плакали сутки напролёт. Фемицид — это намерение уничтожить свободную женщину. Это вопрос обладания: их хотели сделать собственностью".

Рафаэль Виван, Euronews:

"В прошлом году во Франции 146 женщин стали жертвами фемицида: по жертве каждые двое суток. В Международный день борьбы с насилием неправительственные организации вновь бьют тревогу: в этом году ситуация лишь ухудшилась. Из-за карантина и изоляции уровень домашнего насилия вырос по всей Европе".