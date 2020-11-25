Капитан Америка возвращается

В Делавэре в Вилмингтоне, в штаб-квартире Джо Байдена состоялась представление ключевых сотрудников администрации 46-го президента США. В Совет по Национальной безопасности, помимо традиционных его участников, как вице-президент, госсекретарь и помощник по нацбезопасности, отныне будет входить спецпосланник по защите климата.

Экология для следующего американского лидера входит в понятие нацбезопасности.

Избранный президент США Джо Байден подчеркнул: "Эта команда сделает все, чтобы американцы жили и чувствовали себя уверенно. Эта команда - воплощение идеи о том, что Америка в качестве мирового лидера возвращается, не отказываясь от ответственности, которую предполагает эта миссия. Мы готовы отвечать врагам, и мы готовы сотрудничать с союзниками".

В случае одобрения Сенатом кандидатур Алехандро Майоркаса и Эврил Хэйнс они займут соответственно посты глав министерства внутренней безопасности и национальной разведки США.

В Белом доме заявляют, что администрация 45-го президента сделала все возможное, чтобы обеспечить экономическое процветание, несмотря на пандемию.

Впервые в истории фондового рынка индекс Доу-Джонса превысил 30 000 пунктов.

Коммюнике фармкомпаний об удачах в создании вакцин снабдили инвесторов нужной дозой оптимизма.

Дональд Трамп сообщил на брифинге: "Никогда такого не было. Тридцать тысяч пунктов. Это "священная цифра". При нашей администрации Доу бьет все рекорды. В течение лет, что мы у власти, это происходило 48 раз".

В последний четверг ноября в США отмечается День благодарения.

Помилованный Трампом индюк Корн Susan Walsh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

По традиции президент милует индейку, которая должна была закончить свои как праздничное блюдо. Федерация аграриев представила двух домашних птиц - Корна и Коба, Корн был помилован официально, а его брат Коб - за компанию, они продолжат жизнь на кампусе университета Айовы.