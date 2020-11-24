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США

"Монолит" из "Космической одиссеи" Кубрика обнаружен в пустыне Юты

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 Мария Горковская
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"Монолит" из "Космической одиссеи" Кубрика обнаружен в пустыне Юты
Авторское право  Euronews
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В США на юге штата Юта обнаружен загадочный трехметровый металлический объект. Сотрудники Департамента охраны дикой природы облетали пустыню на вертолете и подсчитывали численность обитающих здесь толсторогих баранов, как вдруг оказались героями культового фильма Стэнли Кубрика. Предполагается, что похожий на монолит из "Космической одиссеи" объект мог быть здесь установлен фанатами режиссера или же кем-то из современных художников.

О его точном местонахождении не сообщается: добраться в эти дикие места неподготовленным любопытным будет непросто и даже опасно, отмечают власти штата.