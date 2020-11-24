Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире по версии агентства "Блумберг".

Во вторник акции Tesla дорожали на 3,5%, до 540,33 доллара. Таким образом, капитализация компании превысила 511 миллиардов долларов. Состояние Маска увеличилось более, чем 7 млрд долларов до 127,9 млрд долларов, что помогло ему обойти в рейтинге самых богатых людей мира основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса (127,7 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством "Блумберг". Теперь 49-летний миллиардер уступает пальму первенства лишь главе компании Amazon Джеффу Безосу (182 млрд долларов).

Акции Tesla дорожают после того, как аналитик компании Wedbush повысил целевую цену по ним до 1 тысячи долларов. Ранее в ноябре сообщалось, что акции Tesla войдут в индекс широкого рынка S&P 500 в декабре. С начала ноября бумаги компании подорожали на 38%, с 388 долларов по состоянию на конец октября.

За последние 12 месяцев состояние Маска выросло примерно на 100 млрд долларов, согласно подсчетам "Блумберг". Как отмечает агентство, более никто из 500 богатейших людей мира, входящих в список, не умножил свой капитал так быстро за указанный период. В январе Маск в рейтинге "Блумберг" занимал лишь 35-е место.