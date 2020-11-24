Восхождение ко дну

Самый глубокий плавательный бассейн в мире открылся в Польше.
Несколько десятков метров спуска, и перед глазами тех, кто увлекается нырянием с аквалангом, открываются и руины храмов индейцев майя, и остов затонувшего корабля.
В спортивном комплексе можно брать и уроки дайвинга начинающим, и практиковаться в любимом занятии тем, кто овладел искусством подводного плавания. .
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