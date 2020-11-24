Английская улитка и Марсельский кабан собирают использованные маски

Прозвище одного — Английская улитка, другого — Марсельский кабан. Вместе они идут из Марселя в Париж, собирая по пути использованные маски, пластиковые буталки и мусор из-под фаст-фуда. В путь они отправились 1 октября, и уже в эту субботу они планируют дойти до Парижа, преодолев в общей сложности почти 900 километров. Все это время они ночевали в лесу или на автостоянках, а если везло, то они оставались на ночь у людей, которых встречали на своем пути.
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