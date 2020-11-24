Акула из фильма "Челюсти" нашла новый дом

Точная копия акулы из легендарного фильма “Челюсти” теперь будет висеть в Музее кино Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. 9-метровая модель весом в полтонны была создана еще 45 лет назад из стекловолокна. Три предыдущие версии, сделанные из резины и латекса, сгнили и были уничтожены.
15 лет акула по имени Брюс пролежала на складе киностудии Universal, а потом ее просто выбросили на свалку. Там ее подобрала семья Натана Адлана, которая владела свалкой. В 2016 году Брюса передали музею. На реставрацию ушло около семи месяцев.
Уже сейчас акулу можно увидеть с улицы. А тем, кто захочет разглядеть ее поближе, придется дождаться открытия музея, которое запланировано на 30 апреля.
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