Париж: ликвидация лагеря мигрантов вызвала протесты

Эти кадры появились в соцсетях в ночь на вторник, вызвав возмущение правозащитников. Французские полицейские ликвидируют лагерь нелегальных мигрантов, разбитый на площади Республики в Париже.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился провести проверку после публикации в Интернете. В своём Twitter он написал, что "некоторые кадры разгона лаеря вызывают шок". Он пообещал принять решение, как только получит отчёт префекта полиции о произошедшем.

Мигранты обосноваплись на площади с целью привлечь внимание к бедственному полоджению, в которм они, по их словам, оказались после ликвидации палаточного городка в северном столичном пригороде Сен- Дени, где проживали около 4000 человек. Большинство из них было размещено во временных центрах, но судьба около 1000 человек оставалась нерешённой.

"Нам негде жить, негде спать, а в такую погоду это просто необходимо: приближается зима, становится холодно, и нам нужен ночлег", - говорит один из участников акции на площади Республики.

"Мы просим остановить этот адский цикл лагерей, которые формируются, эвакуируются, зачастую насильственно, а потом снова создаются. Мы хотим положить конец этому адскому циклу и создать настоящий механизм приёма этих людей", - говорит представитель Utopia 56 - французской ассоциации, созданной в ноябре 2015 года в Бретани для координации действий волонтёров в так называемых "джунглях Кале".

В понедельник жители ликвидированного лагеря в Сен-Дени разбили на площади Республики 500 палаток, в которых расположились сотни мигрантов, преимущественно из Афганистана. Не прошло и часа, как приехавшая полиция стала их демонтировать. Протестующие вступили в столкновения со стражами порядка, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ.