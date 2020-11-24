Апелляция по делу о теракте над Локерби

В Эдинбурге начались слушания апелляции в отношении обвинительного приговора, вынесенного гражданину Ливии Абдельбасету аль-Меграхи по делу о взрыве пассажирского самолета над Локерби в декабре 1988 года. Высший уголовный суд Шотландии рассматривает апелляцию, с которой обратилась семья обвинённого, скончавшегося в 2012 году.

Амер Анвар, адвокат семьи Абдельбасета аль-Меграхи, говорит: "Уже долгое время в содеянном подозреваются власти Ирана, по заказу которых сирийско-палестинская группировка осуществила теракт, чтобы отомстить за сбитый американцами иранский лайнер над Персидском заливом, в результате чего погибли 290 человек".

По итогам расследования организатором крупнейшего в истории Великобритании теракта, жертвами которого стали 270 человек, признаны ливийские спецслужбы. Совбез ООН тогда ввёл санкции против Ливии.

Отец жертвы теракта по имени Флора Джим Свайер считает, что Абдельбасет аль-Меграхи невиновен. Он говорит: "Было бы неправильно держать его в шотландской тюрьме даже на один день дольше. Факт существования обвинительного приговора в отношении этого человека позволяет британским и американским властям отвергать наши попытки узнать истину".

Между тем Высший уголовный суд Шотландии на прошлой неделе оставил без изменений режим секретности в отношении связанных с делом документов разведки. По некоторым данным, речь идет о том, чтоб бомбу якобы сконструировал сотрудник спецслужб Иордании, внедрившийся в военизированную группировку "Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование".