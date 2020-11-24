СКР, МВД, ФСБ и Росгвардия провели крупную операцию против "Свидетелей Иеговы"

Следственный комитет России провёл масштабную операцию против «Свидетелей Иеговы». В ведомстве сообщают об обысках и задержаниях более чем в 20 субъектах Федерации. Следственные действия проходили при участии подразделений МВД, ФСБ и Росгвардии. Задержанным грозят обвинения по статьям об экстремизме.

Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» запрещённой «экстремистской организацией» весной 2017. После этого последователи движения неоднократно становились фигурантами уголовных дел, а правоохранительные органы рапортовали о пресечении деятельности «Свидетелей Иеговы». С критикой российской политики в отношении этого религиозного движения выступали Соединённые Штаты, а нескольким следователям, которых Госдепартамент обвиняет в причастности к пыткам верующих в Сургуте, запретили въезд в США. Когда в 2019 по делу о «Свидетелях Иеговы» был приговорён к 6 годам заключения датчанин Деннис Кристенсен, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала это «опасным прецедентом» и решением, которое «по сути криминализирует право на свободу вероисповедания "Свидетелей Иеговы"».

Последняя крупная операция против «Свидетелей Иеговы», как объясняют в Следственном комитете, стала реакцией на информацию о создании «Управленческого центра» организации в Москве со структурными подразделениями в регионах. Верующие собирались тайно в частной квартире и изучали религиозную литературу, — говорится в сообщении столичного управления СК. Как эти встречи могли повлиять на общественную безопасность, не уточняется.