Во Франции смягчаются карантинные меры

Франция объявляет о поэтапном смягчении карантинных мер. Президент Эммануэль Макрон сообщил, что благодаря общим усилиям распространение коронавирусной инфекции в республике удалось замедлить. С 28 ноября могут открыться магазины. С 15 декабря отменяются ограничения на передвижение по стране, но с 9 вечера до 7 утра будет действовать комендантский час.

"Сегодня я обращаюсь к вам, чтобы сказать - мы должны и дальше прилагать необходимые усилия. Каковы наши цели? Спасение жизней, удержание пандемии под контролем, но в то же время забота и о других пациентах наилучшим возможным способом, это самоизоляция в случае необходимости, поддержка экономики и нашего образа жизни - образования, культуры, спорта, исскуства, умения жить по-французски", - заявил Макрон.

Об ослаблении карантинных мер сообщили также британские власти. С 15 декабря в стране начнет действовать новая система тестирования на коронавирус лиц, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Период обязательной самоизоляции для пассажиров из указанных регионов будет сокращен с двух недель до пяти дней в случае отрицательного результата теста.

Между тем, в Швеции ограничения усиливаются. Со вторника жителям страны не разрешается собираться группами более 8 человек, на похоронах могут присутствовать не более 20 человек. Резкий рост числа заболеваний в последнее время регистрируется во всех регионах Швеции.

В Италии зафиксирован новый антирекорд второй волны коронавируса - за последние сутки здесь скончались 853 инфицированных. Правительство страны готовит план действий на рождественский период, чтобы не допустить третьей волны после праздников.