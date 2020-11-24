Рим: в отель на карантин

20 тысяч мест для изоляции больных COVID-19 намерены обеспечить в Италии за счёт отелей. И хотя эта цель ещё не достигнута, снижение давления на систему здравоохранения страны уже ощутимо. По данным Ассоциации гостиничного сектора Италии, из 1200 отелей Рима открыты 200, лишь 15 из них доступны для принятия пациентов, а уже начали работать с ним едва половина.

Отель Sheraton - один из них. Здесь 169 номеров, предназначенных для заразившихся коронавирусом. Не только для тех, у кого симптомы не выражены, но и для тех, у кого болезнь проходит не в самой тяжёлой форме, и кому необходимо лечение, а обеспечить полную изоляцию от домочадцев условия не позволяют. В Sheraton уже прибыли первые такие постояльцы. Но есть и другие отели.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Мы находимся в 20 минутах от центра Рима. В этом отеле всего 50 номеров, 10 из них в настоящее время заняты больными COVID-19. Болезнь у большинства из них протекает бессимптомно. Это один из самых загруженных отелей на настоящий момент. С апреля месяца здесь побывали уже более 500 пациентов, заразившихся коронавирусом. Зачастую отель был заселён ими полностью".

Муниципальные власти ввели фиксированные цены в размере 30 евро на каждого постояльца - это покрывает отелям расходы на уборку и санитарное обслуживание. Обычно отели выручают гораздо больше. Менеджер Urban Garden Hotel Антонелла де Грегорио рассказывает, что её выручка с начала пандемии упала на 70%. Но если бы ей не была предоставлена такая возможность держаться на плаву, то отель пришлось бы просто закрыть.

Антонелла де Грегорио менеджер Urban Garden Hotel:

"Мне пришлось взять кредит в банке, чтобы продолжать выплаты поставщикам, но благодаря этой схеме мне удалось сохранить бизнес, выплачивать налоги, покрывать счета за аренду и за коммунальные услуги".

В Италии уже есть некоторый опыт использования отелей в чрезвычайных ситуациях. В последний раз к таким мерам прибегли после землетрясения в Аквиле в 2009 году.

Антонелла де Грегорио менеджер Urban Garden Hotel:

"Мы в такой программе участвуем впервые. В прошлом нам приходилось выделять одну или две комнаты муниципалитету для пострадавших от утечки газа или по каким другим причинам. Но такое случалось раз в пять или шесть месяцев, не чаще".

Когда коронавирус окончательно уйдёт в небытие - сказать сложно, но Антонелла де Грегорио уже беспокоится о будущем. Она надеется, что принимая сейчас больных COVID-19, её отель не потеряет потом других туристов.