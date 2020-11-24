Буровая установка летит на Луну

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" (CZ-5) успешно вывела на орбиту аппарат "Чанъэ-5". "Чанъэ-5" - в случае, если миссия будет выполняться по утвержденному графику - через восемь дней должен прилуниться и приступить к буровым работам га поверхности ближайшего спутника Земли. Космический зонд оснащен соответствующим оборудованием. Предполагается, что аппарат соберет примерно 2 килограмма грунта, гравия и горной породы.

Изучение этих материалов позволит китайским специалистам начать подготовку к строительству научной базы на Луне.

Впервые лунный грунт был доставлен на Землю экипажем космического корабля "Аполлон-11" в июле 1969 года. Первым советским аппаратом, который привез образцы лунного грунта, была "Луна-16", эта миссия состоялась осенью 1970-го года.

Лунный груз на протяжении двух последующих лет доставляли на Землю пилотируемые корабли "Аполлон-15", "16" и "17". Лунная горная порода хранится в особых контейнерах, при низкой температуре и в вакууме.

Запущенный КНР аппарат получил название в честь персонажа китайской мифологии, в даосизме Чанъэ почитается как богиня Луны.