Новая администрация США: новые назначения

Джон Керри, один из немногих в американском истеблишменте кавалеров "Серебряной звезды", награды, вручаемой за мужество и отвагу, проявленные в бою, в следующей администрации США займется защитой климата.

Джо Байден назначил экс-госсекретаря спецпосланником, который будет курировать вопросы экологии. Эта должность идет в комплекте с членством в Совете национальной безопасности.

О назначениях, произведенных избранным президентом, было сообщено несколько часов назад. Наблюдатели указывают, что новый Белый дом намерен возродить традиции атлантизма, то есть укрепления альянсов с НАТО и ЕС.

Энтони Блинкен - новый глава внешнеполитического ведомства.

Блинкен начинал как журналист. Он получил диплом Гарварда, позднее окончив факультет права не менее престижного Колумбийского университета, Блинкену отлично знакомы коридоры в Западном крыле Белого дома, где он был заместителем помощника по нацбезопасности при президенте Обаме.

Министром внутренней безопасности - в случае, ели его утвердят на Капитолийском холме - впервые в истории США станет иммигрант кубинского происхождения Алехандро Майоркас,

В качестве постпреда в ООН Байден выдвинул кандидатуру Линды Томас-Гринфилд.

Ведомство национальной разведки должны возглавить 51-летняя Эврил Хэйнс.

Дженет Йеллен, руководитель ФРС - это Центробанк США - переместится в кресло министра финансов, став - в случае одобрения Сенатом - первой женщиной, занявшей эту должность.