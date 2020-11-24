Судьба Афганистана в чужих руках

Евросоюз сохранит программу финансирования правительства Афганистана в размере 1,2 млрд евро на ближайшие четыре года, несмотря на экономические потери от пандемии. При этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая на видеоконференции ООН по Афганистану, предупредил, что любые попытки воссоздания в стране исламского эмирата могут изменить позицию Евросоюза:

- Мы хотим помочь в создании суверенного, единого и демократического Афганистана, проложить путь к процветанию и самостоятельности. При этом Афганистан должен сохранить завоевания в области демократии и прав человека, достигнутые после 2001 года, в первую очередь в том, что касается прав женщин и детей. Как заявил Совет Безопасности ООН, любая попытка воссоздать исламский эмират повлияет на наше политическое и финансовое участие.

МИД России рассчитывает на продвижение межафганских переговоров в формате "расширенной тройки" с участием России, США, Китая, а также Пакистана. Об этом во время видеоконференции заявил глава ведомства Сергей Лавров.

- Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам.

В конце февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение. В соответствии с документом, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция должны вывести все войска из Афганистана за 14 месяцев. Генсек НАТО предупредил, что в этом случае ИГИЛ может установить там террористический халифат.