Oнлайн-церемония World Travel Awards

27 ноября станут известны обладатели главной туристической награды мира — премии World Travel Awards. Победителей впервые объявят в Москве. Церемония пройдет в онлайн-формате, ее будут вести актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников.

В прошлом году Москва завоевала награду в главной номинации «Лучшее туристское направление. Город», опередив Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Лиссабон и других серьезных соперников.

В 2020 году Москва номинирована на премию World Travel Awards сразу в семи категориях:

«Лучшее направление в сфере делового туризма»,

«Лучшее направление для сити-брейка»,

«Лучшее туристское направление. Город»,

«Лучшее культурное направление. Город»,

«Лучшее направление фестивального и событийного туризма»,

«Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия»,

«Лучшее направление для спортивного туризма».

На церемонии гранд-финала зрители узнают победителей в ключевых номинациях, среди которых самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности, лучшие туроператоры, авиакомпании, курорты, отели и многие другие.

Объявление победителей состоится на гранд-финале 27 ноября 2020 года в 18.00.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Ежегодно она вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

Каждый год World Travel Awards проводит гранд-тур — серию региональных гала-церемоний на каждом континенте. Номинантами становятся победители предыдущего года, а также те участники, которые подали заявку самостоятельно или были выдвинуты экспертным советом организаторов. В гранд-финал проходят лауреаты региональных этапов и номинанты, выдвинутые экспертным советом премии.