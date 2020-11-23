Вакцина от COVID-19: сложности транспортировки

Успехи в разработке вакцины против Covid-19 вселили надежду на то, что миру удастся справиться с пандемией. Но как доставить потребителям миллионы доз препарата? Над этим вопросом с марта месяца работает Fraport AG - немецкая компания, управляющая международным аэропортом Франкфурта. Одна из проблем заключается в том, что вакцина, разработанная фирмой BioNTEch, должна беспрерывно храниться при температуре минус 70, минус 80 градусов.

Иохим вон Виннинг, исполнительный директор Air Cargo Community Frankfurt: "В случае больших объемов товара, мы контролируем процесс погрузки продукции в контейнеры прямо на территории производителя. Затем контейнеры размещаются в рефрижераторе, где поддерживается необходимая температура. Далее груз доставляется на взлетно-посадочную полосу и оттуда сразу в самолет. Так что время, когда груз подвергается воздействию окружающей среды, сводится к минимуму".

Главная задача - доставить дозы препарата в центры вакцинации, где он может храниться до пяти дней. Франкфуртский аэропорт - идеальный погрузочно-разгрузочный пункт, поскольку многие компании-производители вакцины, расположены в этом районе. Есть одно "но": по соображениям безопасности нельзя загружать весь самолет продукцией, охлаждаемой до минус 70 градусов.

Иохим вон Виннинг, исполнительный директор Air Cargo Community Frankfurt: "Когда речь идет о таких температурах, я полагаю, у нас будут смешанные авиарейсы. Мы не можем заполнить самолет исключительно контейнерами с сухим льдом. Сухой лед, который используется для поддержания необходимой температуры, - это твердый диоксид углерода. Во время полета он переходит в газообразное состояние. Таким образом, концентрация CO2 на борту воздушного судна увеличивается".

Далеко не все страны имеют возможность заниматься столь сложной доставкой. Необходимую инфраструктуру имеют лишь двадцать пять государств.

Иохим вон Виннинг исполнительный директор Air Cargo Community Frankfurt: "Факторами, ограничивающими возможность приема груза, являются, в частности, пропускная способность в пунктах приема в аэропортах развивающихся стран, а так же наличие достаточного количества охлаждающих устройств. В таких странах особенно важно работать в тесном сотрудничестве с властями. Есть государства, где таможня печально известна тем, что задерживает поставки фармацевтических препаратов в течение длительного времени, что может угрожать их качеству. Эти вопросы необходимо прояснять заранее. Важно, чтобы вакцина не задерживалась на таможне".

Как только вакцину от Covid 19 одобрят, воздушный путь препарата к потребителю будет открыт. Только из франкфуртского аэропорта ежедневно смогут отправляться грузовые рейсы с миллионами доз вакцины на борту.