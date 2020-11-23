На гаджеты будут предустанавливать российское ПО. Что это значит и чем это грозит?

Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.

Среди обязательных программ - поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища, почтовые сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, программы для использования платежной системы "Мир", госуслуг и антивирусы.

Правами на приложения должны владеть Россия, российская компания или гражданин России.

Закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты был подписан президентом в конце прошлого года. Компания Apple тогда предупредила, что в случае принятия документа может пересмотреть свою бизнес-модель в России. В Госдуме настаивают на том, что закон будет "способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий".

"Если же это будет отечественная операционная система, то власти смогут сами создавать свои правила игры"

“Этот закон опасен тем, что в ближайшее время всех импортеров будут заставлять устанавливать российское ПО, которое на самом деле как таковое еще не существует. Есть определенные решения на Linux, но нет еще своего решения на базе Android. Оно вполне может появиться, но нет уверенности, что это будет достаточно безопасное ПО, без уязвимостей”, - предупреждает со-основатель организации "Роскомсвобода", управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян.

Самый большой вопрос, по словам эксперта, - что будет с компанией Apple? Останется ли у россиян возможность покупать “яблочную” продукцию?

“Как российские власти заставят Apple устанавливать какое-то другое ПО на их устройства? И что будет, если компания откажется? Будет ли полностью запрещен импорт “яблочной” продукции в страну? И непонятно, что будут ставить на Apple. Единственная альтернатива IOS - это так называемый HackOS, то есть пиратское приложение, которое может устанавливаться на “яблочную" продукцию, но с нарушением лицензионных требований, что само по себе незаконно”.

Еще один важный вопрос, который пока остается без четкого ответа: что именно будут устанавливать на гаджеты - российские приложения или российскую операционную систему? По словам Дарбиняна, в первом случае власти будут скованы требованиями AppStore и Google Market, то есть предустановленные приложения должны будут соответствовать условиям размещения в этих магазинах.

“Если же это будет отечественная операционная система, то власти смогут сами создавать свои правила игры, в том числе создавать условия утечки каких-то данных без согласия пользователей, фоновой передачи этих данных, что, естественно, нарушает право на приватность и право на тайну связи, которые установлены как российским законом, так и рядом международных конвенций”.

Дарбинян также выразил сомнение в том, что эта попытка импортозамещения поможет производителям отечественного ПО. “Это нерыночный способ защиты, это протекционная политика, и она может привести только к большему количеству серого импорта и пиратского ПО, на которые может возникнуть сумасшедший спрос в ближайшее время”.