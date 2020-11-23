В Приморье ликвидируют последствия ледяного дождя

Власти Приморья пытаются ликвидировать последствия ледяного дождя. К задаче привлечены более двух тысяч человек и свыше 800 единиц техники. Во Владивостоке развернуты пункты временного пребывания людей и полевые кухни. Для нужд пострадавших от циклона выделено порядка 70 дизель-генераторов. Работа ведется круглосуточно. Но многие все еще остаются без тепла и света.

Стихия обрушилась на Приморский край в ночь на 19 ноября. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи. Без электроснабжения остались более 180 тысяч человек, проживающих в 73 населенных пунктах. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу, 20 ноября, в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.