Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

Байден назовёт состав новой президентской администрации

Комментарии
 Марфа Васильева
Байден назовёт состав новой президентской администрации
Авторское право  AP
Размер текста Aa Aa

Имена первых кандидатов на посты в администрации Джо Байдена, объявленного американскими СМИ победителем президентских выборов в США, должны быть названы во вторник.

Госсекретарем при 46-м главе Белого дома может стать в прошлом спичрайтер Билла Клинтона, а затем многолетний советник Байдена (в том числе по национальной безопасности) 58-летний Энтони Блинкен. На пост помощника президента по нацбезопасности также выдвинут бывший советник Байдена, Хиллари Клинтон и Барака Обамы - 44-летний Джейк Салливан.

В качестве основных претендентов на пост министра финансов в новой президентской администрации рассматривают экс-главу Федеральной резервной системы 74-летняя Джанет Йеллен или члена совета управляющих Федрезерва Лаэл Брэйнард (и та и другая станет первой женщиной на этом посту). При этом Брэйнард представители левого крыла Демократической партии считают слишком тесно связанной с корпорациями, тогда как Йеллен, по мнению осведомленных лиц, может легче пройти процедуру утверждения в Сенате, который контролируют республиканцы.

Вернуться в большую политику в качестве спецсоветника президента по климату может 76-летний Джон Керри. Обозреватели отмечают, что это назначение покажет, насколько важны вопросы климата и сохранения окружающей среды в глазах Джо Байдена.

Министерство внутренней безопасности может впервые возглавить представитель испаноязычной Америки - родившийся в Гаване 60-летний Алехандро Майоркас. Он прошёл путь от помощника прокурора до главы Службы гражданства и иммиграции США

Сообщается, что директором Национальной разведки Байден хочет назначить экс-заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс. Она занимала этот пост с 2015 по 2017 год, а до того работала заместителем директора ЦРУ.

И наконец, на пост постпреда США при ООН готовят Линду Томас-Гринфилд, занимавшую в 2013-2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки.

Ряд экспертов уже назвали состав новой президентской администрации "третьим кабинетом Барака Обамы".