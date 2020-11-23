Триумф Медведева в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это первый столь престижный трофей в карьере 24-летнего спортсмена.

В финальном матче соревнований в Лондоне Медведев выиграл у австрийца Доминика Тима в трех партиях - 4:6, 7:6, 6:4.

Россиянин стал первым теннисистом, который в рамках Итогового турнира ATP поочередно одолел первую, вторую и третью ракетки мира. На групповом этапе Медведев, завершивший нынешний сезон на четвертой строчке мирового рейтинга, победил серба Новака Джоковича, а в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.

За полувековую историю Итогового турнира главный титул ранее лишь однажды завоевал россиянин - Николай Давыденко в 2009 году. Со следующего сезона соревнования будут проходить в итальянском Турине.