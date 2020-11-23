Концентрация CO2 в атмосфере Земли вновь достигла рекордных значений

Замедление промышленного производства в связи с коронавирусной пандемией не привело к заметному сокращению объёмов углекислого газа в атмосфере. Об этом свидетельствуют данные ежегодного Бюллетеня Всемирной метеорологической организации ООН. Агентство отмечает, что концентрация CO2 продолжала расти в 2020 г. и превышает 410 ppm.

«Сокращение выборов в связи с карантином представляет лишь небольшую точку на кривой долгосрочного развития», — заявил генсек ВМО Петтери Таалас. В Бюллетене сказано, что во время наиболее значительной приостановки экономической деятельности регистрируемые объёмы выбросов углекислого газа в атмосферу сократились на 17%. В организации ожидают, что общий объём загрязнения воздуха в этом году снизится на 4-7,5%, а это пока не может привести к уменьшению концентрации CO2.

Данные Бюллетеня комментирует Оксана Тарасова (ВМО): "Из-за пандемии выбросы сократятся в среднем от 4 до 7%. Поэтому, несмотря на тот факт, что активность в мире во многих направлениях остановилась, снижение объема производимых выбросов составляет всего несколько процентов. Наша экономическая модель и характер потребления приводят к к чрезвычайно высокому уровню выбросов, даже если мы все мы все находимся в локдауне и ограничиваем наши передвижения, наша модель потребления остается прежней".

Накануне 19 стран G20 по итогам онлайн-саммита выразили приверженность Парижскому соглашению по климату, в рамках которого предполагается снижение выбросов парниковых газов. Три года назад из этого договора вышли США. Президент Дональд Трамп на встрече лидеров вновь заявил, что соглашение на самом деле разработано для того, чтобы разрушить американскую экономику.