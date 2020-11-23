Cаммит G20: слова и дела

Лидеры двадцати крупнейших экономик мира завершили свой саммит, пообещав приложить максимум усилий для обеспечения справедливого распределения вакцин от коронавируса. Но в итоговом коммюнике виртуальной встречи, организованной Саудовской Аравией, нет никаких конкретных предложений о новом финансировании.

"Мы подтвердили наши обязательства продолжать работать вместе, чтобы противостоять пандемии COVID-19, чтобы защитить жизни и средства к существованию, защитить наиболее уязвимых",- сказал, закрывая саммит, саудовский король Салман.

Тем не менее "Большая двадцатка", в которую входят США, Россия, Индия, Китай, Великобритания, Франция, Германия, Япония и другие страны, выразила поддержку таким международным инициативам по распространению вакцин от COVID-19 по всему миру, как COVAX. Есть правда опасения, что прямые сделки между некоторыми странами и фармацевтическими компаниями уже забронировали большую часть мировых поставок вакцин.

Канцлер Германии Ангела Меркель советует:

"По-моему, наиболее важно сейчас, чтобы Covax на те деньги, которые у него имеются, вёл переговоры с производителями потенциальных вакцин, потому что мы, например, в Европейском Союзе уже достаточно продвинулись в переговорах с некоторыми такими производителями".

У экономики, пострадавшей от пандемии, также много проблем. Группа двадцати согласилась приостановить выплату долгов беднейшими странами мира до середины 2021 года, чтобы позволить им сосредоточить свои расходы на здравоохранении.

Италия, которая будет председательствовать на следующем саммите "Большой двадцатки", смотрит в будущее.

"Во время своего председательства Италия не намерена ограничиваться чрезвычайной ситуацией. Мы хотим способствовать устойчивому, инклюзивному и жизнеспособному восстановлению. Мы примем все необходимые меры, чтобы обеспечить более прочное и эффективное восстановление, способствующее построению более справедливого общества", - заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Он выразил надежду на то, что к следующему саммиту мир будет другим, но гуманитарные организации, занимающиеся распределением помощи, ждут большего - не слов, а конкретных действий.