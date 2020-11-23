Экстренное массовое тестирование на коронавирус в аэропорту Шанхая

Более 17 тысяч человек были протестированы на коронавирус в аэропорту Шанхая после обнаружения инфекции у одного из сотрудников. Об этом со ссылкой на администрацию авиаузла сообщают китайские издания. Портал The Paper отмечает, что по итогам проверки примерно 12 тысяч анализов новых случаев заражения не выявлено, а уже утром аэропорт работал в штатном режиме. Часть рейсов была задержана.

О заражении коронавирусом сотрудника грузового отделения аэропорта Шанхая было объявлено в воскресенье вечером. В социальных сетях распространяются сообщения, что в терминалах были заблокированы тысячи людей, которых обязали сдать анализы. Публикации сопровождались ставшими «вирусными» видеозаписями, на которых сотрудники в костюмах биозащиты сдерживают огромную толпу на парковке.

Впоследствии пресс-служба аэропорта опубликовала фото- и видеоматериалы массового тестирования, которое действительно было организовано на парковке. Замдиректора аэропорта Сун Сяодун рассказал, что в общей сложности за последние недели выявлены семь случаев заражения коронавирусом, связанные с работой грузовых служб.

Масштабное тестирование было организовано после двух новых случаев — речь идёт о сотрудниках, которые занимались уборкой помещений. Как пишет People’s Daily, они могли заразиться 30 октября во время уборки контейнера из США. Сун Сяодун рассказывает, что заболевшие не носили масок, а специалисты подтвердили, что обнаруженный у них вирус имеет характерные для североамериканских штаммов мутации.