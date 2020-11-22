Трагедия у берегов Австралии

60-летний мужчина погиб в результате нападения акулы у северо-западного побережья Австралии близ города Брум.

Хищник напал на пловца в районе главного городского пляжа Кейл-бич. Мужчина лишился руки и получил тяжёлую травму ноги. Подоспевшие на помощь свидетели смогли вынести его из воды и вызвали врачей. Но пострадавший скончался ещё до их прибытия.

Пляж закрыли для посещений, идёт патрулирование местных вод.

"Это трагический случай, произошедший при ужасных обстоятельствах, - сказал премьер-министра штата западная Австралия Марк Макгоуэн. - Несомненно, оказавшиеся к нему причастными люди пережили серьезную травму. Все наши мысли сейчас о них".

За последние полтора месяца это уже второе нападение акулы у западного побережья Австралии, которое считается самым опасным на континенте. В этом году от подобных нападений у берегов Австралии погибли восемь человек.