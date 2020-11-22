В Белграде простились с патриархом Сербским Иринеем

Патриарх Сербский Ириней похоронен в Белграде в крипте храма святого Саввы. В заупокойной литургии и отпевании приняли участие представители высшего руководства Сербии, Республики Сербской, Черногории, митрополиты Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата, политики и дипломаты.

В связи с санитарными мерами присутствие журналистов на отпевании в крипте было ограничено, трансляцию вело национальное телевидение страны РТС .

Поминальные богослужения в честь патриарха Иринея будут продолжаться в храмах СПЦ на протяжении 40 дней. После этого начнется процесс подготовки избрания нового патриарха. Ириней умер в пятницу утром в возрасте 90 лет, от осложнений, связанных с Covid-19. О том, что патриарх заразился коронавирусом, стало известно 4 ноября, на следующий день его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, в четверг пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В связи с кончиной главы Сербской православной церкви, власти Сербии объявили трехдневный траур