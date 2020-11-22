Израиль нанёс удар по Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по нескольким обьектам движения ХАМАС в Секторе Газа. Как уточнили в Твиттере представители ЦАХАЛ, речь идет о "двух мастерских по изготовлению боеприпасов, подземном сооружении и учебной военной базе".

Сообщается также, что удары были нанесены в ответ на субботний ракетный обстрел из Газы пригородов южного изральского города Ашкелон. Местные медицинские источники заявили, что обошлось без жертв и раненых. По данным СМИ, выпущенная из Газы ракета упала в месте, где нет никакой инфрастурктуры.

Не далее, как 15 ноября израильская авиация и танки нанесли удар по позициям ХАМАС в Секторе - также в ответ на ракетный обстрел. После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство "не собирается больше терпеть нападения" и пообещал, что радикалы в Газе заплатят "высокую цену" за продолжение запусков ракет.

В воскресенье в южном военном округе Израиля начались плановые армейские учения, в ходе которых отрабатывается "готовность войск к боевым действиям в секторе Газа" В пресс-служба ЦАХАЛ сообщили, что манёвры продлятся до 25 ноября, в них участвуют регулярные войска и резервисты.