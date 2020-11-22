"Двадцатка" согласилась отсрочить выплату долгов

Лидеры "Большой двадцатки" полны решимости поддержать все развивающиеся страны в борьбе с пандемией. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита. Его участники, среди прочего, согласились вновь отстрочить для бедных государств обслуживание долгов.

Не менее важной темой встречи были климатические проблемы и Парижское соглашение по климату.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"Как председатель 'Большой двадцатки', Италия сфокусируется на взаимодействии энергетики и климата, на том, как ускорить переход к углеродно-нейтральному будущему. Концепция экономики замкнутого цикла, на основе саудовского предложения об углеродно-нейтральной экономической платформе, сыграет свою роль в этом переходе".

Дональд Трамп, который в последний раз участвует в саммите в роли главы государства, защищает свою позицию — хотя его избранный преемник обещал в числе первых же шагов вернуть США в рамки Парижского соглашения.

Дональд Трамп, президент США:

"Парижское соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды, а на уничтожение американской экономики. Я отказываюсь лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы американских долларов самым злостным загрязнителям окружающей среды. А именно это и произошло бы".

По мнению наблюдателей, именно выход США из договора не позволил участникам саммита включить в итоговый документ конкретные решения по климату; лидеры крупнейших экономик мира ограничились общими заявлениями и отчётами об уже проделанной работе.