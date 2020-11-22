Европа: протесты против карантина

В Берлине около 5 тысяч человек вышли на "безмолвный марш" в знак протеста против антикоронавирусной политики. По словам активистов, власти нарушают базовые гражданские права и свободы. Это далеко не первая манифестация противников карантинных мер в Германии. В среду аналогичная акция начиналась мирно, но закончилась крупными беспорядками и столкновениями с полицией. Были задержаны более 360 человек.

В Португалии на акцию протеста вышли сотрудники шоу-бизнеса: рабочие сцены, создатели реквизита, техники и исполнители. У бывшей арены для корриды они выставили ящики для реквизита: на каждом из них написано название компании, которая из-за коронакризиса разорилась или близка близка к этому:

"Кредитные линии, предложенные правительством, не особенно полезны. Когда начинаются проблемы у рыбаков, фермеров, банкиров, даже у частных банков, у авиакомпаний — правительство их спасает. Так что и культуре тоже нужно помочь".

Во Франции не прекращаются манифестации католиков: они требуют возобновить церковные службы. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут определять социальную дистанцию, но не имеют права вовсе запрещать мессу:

"Мы не прекратим требовать, пока не получим своё. Это не прихоть и не блажь людей, которым нечем заняться в воскресенье. Это требование всех католиков Бордо и всей Франции, от всего сердца они хотят ходить на мессы и причащаться".

Сейчас во Франции церкви теоретически могут оставаться открытыми, но проведение служб запрещено. Исключение делается только для свадеб и похорон, но при сильно ограниченном числе гостей.