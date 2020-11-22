Акции протеста в Беларуси: против демонстрантов снова применили силу

В Республике Беларусь снова прошли несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции. Традиционно местом самых массовых манифестаций стал Минск. С утра в центр города и к предполагаемым местам сбора протестующих была стянута спецтехника, закрыты более 10 станций метро и ограничен доступ к мобильному интернету.

Вот, что рассказала Euronews Наталья Сацункевич из правозащитного центра "Весна": "На 20:20 (по местному времени) нам известны имена 283 задержанных на мирных собраниях по всей Беларуси. Это в разы меньше, чем в предыдущие два воскресенья. Но важно помнить, что каждое задержание за участие в мирном собрании сейчас является актом нарушения прав человека в Беларуси". "К сожалению, поступает информация о применении физической силы к задержанным, что является категорически недопустимым. Зафиксирована работа бригад скорой помощи возле РУВД с задержанными. Традиционно перестали работать некоторые станции метро в Минске и интернет. Все эти ограничения со стороны властей, направлены на подавление протестов и являются непропорциональными действиями, которым не место в демократической стране".

К 21 часу число задержанных приблизилось 300.

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала, что правоохранители в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали в столице более 200 граждан.

В белорусском МВД подтвердили применение силовиками спецсредств в отношении протестующих, "которые нарушали общественный прядок в Минске и оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка". При этом в ведомстве сообщили, что число участников несанкционированных акций постепенно снижается, и на территории страны, за исключением Минска, они как таковые по состоянию на 16:00 воскресенья не отмечались. После 16.10 заработали в штатном режиме закрытые ранее станции метро, а также восстановилась полноценная работа мобильного интернета.

Акции протеста в стране не прекращаются с момента проведения президентских выборов в августе.

"Беларусь продолжает борьбу за демократию и свободу" - написала на своей странице в Twitter лидер протестного движения Светлана Тихановская. "Сегодня белорусы массово протестуют в своих кварталах. Децентрализация мирных протестов - творческий способ разогнать силы террора".

В российской столице более 30 человек приняли участие в акции протеста у белорусского посольства. Демонстрация началась около 15:00 мск. Люди с бело-красно-белыми флагами выстроились напротив здания дипмиссии на Маросейке в "живую цепь солидарности". Из колонки, которую принес с собой один из участников акции, играла песня "Молодость моя - Белоруссия". Акция прошла мирно. Задержания, сообщает ТАСС, не проводились. Однако, по словам участников акции, сотрудники правоохранительных органов подходили к людям с плакатами, фотографировали их, а также проверяли документы.