Израильтяне снова протестуют против премьера Нетаньяху

Тысячи израильтян снова вышли на демонстрации по всей стране с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Наиболее массовые акции прошли в Иерусалиме, у официальной резиденции главы кабинета, и в прибрежном городе Кесария, у дома семьи Нетаньяху.

Манифестации продолжаются вот уже несколько месяцев. Причинами волнений стали выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией коронавируса и связанными с ними ограничениями. Как и в других странах, кризис подорвал экономику Израиля. Движущая сила протестов - потерявшие работу граждане, многие из которых - владельцы небольших магазинов и заведений общественного питания. Протестные акции, но с меньшим числом участников, состоялись в Тель-Авиве и Хайфе.

Сейчас в Израиле постепенно смягчают карантинные меры. 17 ноября в городах с благополучной эпидемической ситуацией открылись торговые центры.